Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб до завтра провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке

Премьер Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб до завтрашнего дня провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке. После катастрофы украинского Боинга в Тегеране Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Полеты гражданских самолетов в этом районе также запретили Украина, США и ряд других стран и авиакомпаний.