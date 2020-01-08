Президент США Трамп попросил генсека НАТО Столтенберга усилить участие Североатлантического альянса на Ближнем Востоке

Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в Брюсселе по итогам телефонного разговора Трампа и Столтенберга. Они договорились, что «НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом».
2020-01-08T22:31:00+03:00
2020-01-08T22:32:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 08 января 2020
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