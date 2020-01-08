Норвежская лыжница Терез Йохауг заработала больше всех призовых с начала сезона

Она опередила в том числе и мужчин.

Йохауг доминирует в женском зачете кубка мира и выигрывает больше гонок, чем ее коллеги-мужчины, которые сменяют друг друга на пьедестале. Отсюда и преимущество. Издание Эспрессен подсчитало, что Норвежка заработала за неполные два месяца 122 тысячи долларов, половина из которых составил гонорар за победу в многодневке Тур-де-Ски. Россиянин Александр Большунов тоже выиграл тур, но не является лидером даже среди мужчин. Его счет пополнился на 88 тысяч. Он уступает другому норвежцу Йоханесу Клэбо, у которого 92 тысячи. На третьем месте в мужской иерархии еще один представитель России Сергей Устюгов, который выиграл 71 тысячу долларов. Кстати, среди лидеров у девушек тоже есть наша спортсменка. Наталья Непряева была в туре второе и третьей в общем зачете Кубка Мира. Ее успехи подкреплены 60 тысячами долларов призовых.

Следующий этап Кубка Мира начнется в субботу 11 января в Дрездене.