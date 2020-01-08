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22:04, 08 января 2020

Экс-глава автомобильного концерна Рено-Ниссан-Мицубиси впервые появился перед публикой после побега из Японии в Ливан

В ходе пресс-конференции он в очередной раз назвал свое уголовное преследование безосновательным, а свой побег из-под домашнего ареста вынужденным. Он рассказал, что его держали в одиночной камере и допрашивали без адвокатов по 8 часов в день. Бизнесмен подчеркнул, что так и не понял, в чем его обвиняют. По мнению бывшего топ-менеджера, арест был спланирован японской прокуратурой и самой корпорацией.
Карлос Гон добавил, что компания «Ниссан» потратила более 200 миллионов долларов на расследование против него и очернение его имени.



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