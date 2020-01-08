В Иран отправится борт с украинскими правоохранителями, которые будут расследовать катастрофу пассажирского самолета

После внеочередного заседания правительства Украины было принято решение направить в Иран представителей службы по ЧС, МИДа, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, а также Нацбюро по расследованию авиационных происшествий. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, подчеркнув, что приоритет властей – «установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу». Он отметил, что проводит постоянные консультации с иранской стороной. Свою помощь в проведении расследования предложили несколько стран. Ранее стало известно, что в Тегеране отказались отдать Киеву «черные ящики». Они, в соответствии с международными правилами, будут изучены в стране, где произошла катастрофа. Украинские следователи смогут наблюдать за ходом проверки. Передавать бортовые самописцы Boeing Иран также не собирается. Между тем, регуляторы и авиакомпании ряда стран, в том числе Украины и России, заявили о приостановке полетов над территорией этого региона. Российский премьер Дмитрий Медведев поручил проверить безопасность полетов и туризма в целом в странах Ближнего Востока.

Boeing «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана сегодня рано утром. Самолет выполнял рейс в Киев. Причины трагедии предстоит выяснить