Президент США Трамп не стал объявлять войну Ирану в ответ на удар по базам в Ираке пока ограничившись санкциями

Президент Дональд Трамп заявил об отсутствии жертв среди американского контингента и мирного населения при иранском ударе по базам США в Ираке. Незначительный ущерб причинен лишь самим базам. По мнению главы Белого дома, Иран отступил, и это хорошо для всего мира. Во время обращения к нации, сделанном спустя 16 часов после обстрела, американский лидер отметил, что Вашингтон не хочет использовать свою военную мощь, но применит в отношении Ирана экономические санкции.

Глава государства подчеркнул также, что не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он также призвал страны гаранта ядерной сделки, в том числе Россию, от нее отказаться. Иран не будет наращивать агрессию в конфликте с США, каждая сторона доказала все, что хотела. Такое мнение «Эху» высказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Исход ситуации лишний раз доказал, что Ближний Восток останется регионом, полным проблем, но к серьезному конфликту это не приведет, добавил Алексей Малашенко.