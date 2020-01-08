На нью-йоркской фондовой бирже основные котировки пошли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию с этим государством.
До его обращения к согражданам основные индексы снижались.
На нью-йоркской фондовой бирже основные котировки пошли вверх после заявления президента США Дональда Трампа
На нью-йоркской фондовой бирже основные котировки пошли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию с этим государством.