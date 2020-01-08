Все анонимные сообщения об угрозе взрыва в гостинице «Украина» в центре Москвы и трех школах оказались ложными

Кинологи проверили здание, никаких взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В декабре сообщения о минировании регулярно поступали в суды, школы, торговые центры и иные организации в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и других регионах. Ни одна угроза не подтвердилась.
2020-01-08T21:32:00+03:00
2020-01-08T21:32:40+03:00
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21:32, 08 января 2020
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