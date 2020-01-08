Рубль на вечерних торгах на Московской бирже усилил рост к основным валютам

Евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2018-го года. Доллар понизился до 61,19, подобравшись к минимуму мая 2018-го. При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent подешевел более чем на 3 с половиной процента – до 65,83 долларов за баррель.