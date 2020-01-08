В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану

Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, — заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. Он выразил мнение, что президент США, послушав своих советников, которые предложили ему пойти на ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, очевидно, не ожидал такой реакции, как внутри США, так и во всем мире. Теперь Трамп, как считает Чепа, понимает совершенную ошибку.