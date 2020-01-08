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21:04, 08 января 2020

Французский режиссер Бессон оштрафован на 10 тыс евро за то, что уволил свою сотрудницу, пока та была на больничном

Кроме того, суд назначил штраф в размере 20 тысяч евро компании Бессона EuropaCorp. Кроме того, проигравшая сторона должна покрыть ее судебные издержки. Инцидент произошел в октябре 2017-го года. Как сообщается, сотрудница дважды попросила Бессона об отпуске, но получила отказ. Тогда она взяла больничный. Спустя несколько месяцев она получила уведомление об увольнении за серьезный проступок, а именно за продолжительное отсутствие. В ходе разбирательства прокуратура запросила для режиссера 10 месяцев тюрьмы условно, а также штраф в размере 30 тысяч евро и 50 тысяч для компании.



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