Французский режиссер Бессон оштрафован на 10 тыс евро за то, что уволил свою сотрудницу, пока та была на больничном

Кроме того, суд назначил штраф в размере 20 тысяч евро компании Бессона EuropaCorp. Кроме того, проигравшая сторона должна покрыть ее судебные издержки. Инцидент произошел в октябре 2017-го года. Как сообщается, сотрудница дважды попросила Бессона об отпуске, но получила отказ. Тогда она взяла больничный. Спустя несколько месяцев она получила уведомление об увольнении за серьезный проступок, а именно за продолжительное отсутствие. В ходе разбирательства прокуратура запросила для режиссера 10 месяцев тюрьмы условно, а также штраф в размере 30 тысяч евро и 50 тысяч для компании.
2020-01-08T21:04:00+03:00
2020-01-08T21:07:17+03:00
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21:04, 08 января 2020
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