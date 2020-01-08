Экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi обвинил официальные японские лица в участии в сговоре, который привел его к аресту

Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил официальные японские лица в участии в сговоре, который привел его к аресту в Японии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бейруте. Гон сказал, что знает их имена, но назвать отказался. Среди организаторов сговора он назвал бывшего главу Nissan Хирото Саикава. Гон отметил, что Nissan потратил 200 миллионов долларов на расследование против него и очернение его имени. Бывший топ-менеджер выразил сожаление, что не покинул свой пост, как планировал, в 2018-ом году. Подробности своего побега из Токио, где он находился под домашним арестом, Гон раскрывать отказался.