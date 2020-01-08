Экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi обвинил официальные японские лица в участии в сговоре, который привел его к аресту

Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил официальные японские лица в участии в сговоре, который привел его к аресту в Японии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бейруте. Гон сказал, что знает их имена, но назвать отказался. Среди организаторов сговора он назвал бывшего главу Nissan Хирото Саикава. Гон отметил, что Nissan потратил 200 миллионов долларов на расследование против него и очернение его имени. Бывший топ-менеджер выразил сожаление, что не покинул свой пост, как планировал, в 2018-ом году. Подробности своего побега из Токио, где он находился под домашним арестом, Гон раскрывать отказался.
2020-01-08T21:02:00+03:00
2020-01-08T21:03:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2567785-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 08 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Иранский кризис После того как было совершено нападение, агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было сразу принять заявление с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом до того момента, пока не был нанесен ими же удар по аэропорту Багдада…
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…