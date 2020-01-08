Пилоты украинского «Боинга», потерпевшего крушение в Тегеране, не могли связаться с диспетчерами

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Мехр». По данным представителя организации гражданской авиации Ирана, беспроводная связь между лайнером и командным пунктом оборвалась сразу после взлета в аэропорту имени Хомейни. Самолет потерпел крушение этим утром. Погибли 176 человек. Изначально представительство Украины в Иране объявило, что версия теракта не рассматривается, однако, позже сообщение было отредактировано. Теперь в нем говорится, что причины катастрофы выясняет комиссия, а любые другие заявления не носят официального характера.