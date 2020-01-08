Президент США Дональд Трамп анонсировал мощные санкции против Ирана в связи с ударами по американским базам в Ираке

Ограничительные меры будут введены немедленно. При этом, несмотря на свою военную мощь, США не хотят прибегать к использованию самого серьезного оружия. Об этом глава Белого дома заявил во время обращения к нации.

По мнению Трампа, Иран в конфликте с США отступил, и это хорошо для всего мира. Президент США заверил, что в результате иранской атаки американский контингент и мирное население не пострадали. Незначительный ущерб нанесен лишь самой военной базе.