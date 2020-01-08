Московский ЦСКА седьмой раз подряд обыграл в гостях столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА седьмой раз подряд обыграл в гостях столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА лидирует. «Динамо» располагается на третьей строчке. В следующем туре ЦСКА примет в пятницу «Куньлунь» из Пекина, в тот же день «Динамо» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».