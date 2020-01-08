Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака

Об этом сообщает правительственное агентство SANA. По его данным, около 40 грузовиков покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке. Еще 50 грузовиков уехали с базы в городе Шаддади. Они следуют к пограничному КПП аль-Валид, который находится на границе с Ираком.
2020-01-08T20:31:00+03:00
2020-01-08T20:32:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2567773-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 08 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Иранский кризис После того как было совершено нападение, агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было сразу принять заявление с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом до того момента, пока не был нанесен ими же удар по аэропорту Багдада…
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…