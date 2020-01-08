Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака

Об этом сообщает правительственное агентство SANA. По его данным, около 40 грузовиков покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке. Еще 50 грузовиков уехали с базы в городе Шаддади. Они следуют к пограничному КПП аль-Валид, который находится на границе с Ираком.