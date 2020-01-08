Трамп заявил об отсутствии жертв среди американского контингента, а также иракского мирного населения при ударе Ирана

Президент Дональд Трамп заявил об отсутствии жертв среди американского контингента, а также иракского мирного населения при иранском ударе по базам США в Ираке. Незначительный ущерб причинен самим базам. По мнению главы Белого дома, Иран отступил, и это хорошо для всего мира. Трамп отметил, что США не хотят использовать свою военную мощь, но анонсировал мощные санкции против Ирана. Они будут введены немедленно. Глава государства подчеркнул также, что не позволит Тегерану получить ядерное оружие.
2020-01-08T20:30:00+03:00
2020-01-08T20:31:26+03:00
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20:30, 08 января 2020
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