Российский вице-премьер Максим Акимов в пятницу проведет совещание по поводу полетов россиян на Ближний Восток

В рамках исполнения поручения Дмитрия Медведева, правительство совместно с МИДом, Минтрансом, Ростуризмом и другими ведомствами, проводит анализ и оценку ситуации с безопасностью туристов и полетами наших авиакомпаний, — сообщил представитель Акимова. По его словам, к пятнице будут приняты конкретные решения по дальнейшим действиям. Ранее премьер поручил профильному ведомству выяснить, насколько безопасными для россиян остаются полеты на Ближний Восток и отдых в регионе на фоне обострения ситуации в Иране и Ираке. Росавиация рекомендовала не совершать рейсы в этот регион, а также избегать полетов над Персидским и Османским заливами.