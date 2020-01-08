Убийство иранского генерала Касема Сулеймани не было предлогом для визита в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель

Поездка готовилась с конца декабря прошлого года, — сообщил официальный представитель Кабмина Германии Штеффен Зайберт. По его словам, о встрече было объявлено официально в понедельник, когда она была окончательно согласована. Как сказал Зайберт, визит имеет несколько оснований и целей. В их числе международные вопросы, которыми занимаются обе страны. Речь идет об Украине и Ливии. Теперь, конечно, темой переговоров станет и ситуация в Ираке и напряженность в отношениях между Ираном и США, — отметил представитель германского Кабмина.