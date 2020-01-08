Американские граждане не пострадали в результате иранского ракетного удара по базам США в Ираке — Трамп

Американские граждане не пострадали в результате иранского ракетного удара по базам США в Ираке. Об этом заявил президент Дональд Трамп, обращаясь к нации из Белого дома. По его словам, все солдаты в безопасности, среди граждан Ирака потерь нет, военным базам причинен лишь минимальный ущерб. Система раннего предупреждения сработала отлично: она своевременно сообщила об атаке. Иран отступил, и это хорошо для всех вовлеченных сторон и всего мира, — заявил Трамп. По его словам, он не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а России и Европе отказаться от действующей. Трамп отметил, что США не хотят использовать свою военную мощь. Экономический потенциал – лучший сдерживающий фактор против Ирана, — заявил президент и пообещал новые жесткие санкции в отношении иранского режима. При этом он заверил, что Вашингтон готов к миру с Тегераном и со всеми, кто его желает. Трамп также заявил, что потребует от НАТО более активного участия в процессе на Ближнем Востоке.
2020-01-08T19:54:00+03:00
2020-01-08T19:56:23+03:00
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19:54, 08 января 2020
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