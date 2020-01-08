Трамп заявил, что потребует от НАТО более активного участия в процессах на Ближнем Востоке

«Я сегодня собираюсь попросить НАТО активнее участвовать в ближневосточном процессе», — сказал он в среду обращении к нации в связи с иранским ракетным ударом по базам с американскими военными.

Президент США Дональд Трамп, комментируя последний ракетный обстрел американских баз в Ираке со стороны Ирана, заявил, что Иран, похоже, отступил. «Похоже, Иран отступает, что хорошо для всех, кого это касается, для всего мира», — заявил Трамп, выступая со специальным обращением в Белом доме. В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США. Атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани на прошлой неделе в Багдаде.