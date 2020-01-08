Москвичи несут цветы к посольствам Украины и Ирана в Москве

На тротуаре напротив здания украинской дипмиссии в Леонтьевском переулке лежат несколько букетов красных и белых роз, перетянутые черными ленточками. Их принесли в течение дня прохожие, передает ТАСС. «Когда гибнут мирные люди, это общая беда», — сказал один из собеседников агентства.

Алые букеты появились также у здания посольства Ирана на Покровском бульваре. В последние дни люди также приносили туда цветы в знак скорби после убийства американскими военными генерала Касема Сулеймани в Ираке.