Президент США Дональд Трамп в эти минуты выступает с официальным заявлением по поводу иранских атак на американские базы в Ираке

Он заявил, что все солдаты живы, заранее сработала система предупреждения. Также он добавил, что по его распоряжению были убиты иранские террористы, в том числе Касем Сулеймани.

Сулеймани планировал новые атаки на американские цели, но армия США его остановила. «Его надо было уничтожить давным-давно», — добавил Трамп. «Уничтожив Сулеймани, мы послали серьезный месседж террористам». США вводит дополнительные экономические санкции против Ирана, они будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение. Иран виноват в нападении на торговые суда и на нефтяные объекты Саудовской Аравии