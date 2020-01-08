Американский президент США Трамп сейчас делает официальное заявление.

Трамп: американцы должны быть рады, никто из них не пострадал при иранской атаке.

Также Трамп отметил, что американцы не пострадали в ходе иранского обстрела, материальный ущерб — минимальный. Трамп: «Похоже, Иран уступил в конфликте с США». Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. «Пока я президент, Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие», — заявил Трамп, выступая со специальным обращением в Белом доме. В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США. Атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани на прошлой неделе в Багдаде. Также Трамп решил ввести дополнительные экономические санкции против Ирана