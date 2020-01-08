Нельзя исключать версию с терактом в крушении украинского самолета на территории Ирана – эксперт

В случае с крушением украинского Боинга в Иране нельзя исключать версию с терактом. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат технических наук, авиаэксперт Вадим Лукашевич.

По одной из версий, украинский Боинг, вылетевший из Тегерана, мог упасть из-за отказавшего двигателя.

По словам В.Лукашевича, у пилотов есть специальный алгоритм действий для посадки с одним работающим двигателем. Поэтому в данном случае нельзя исключать версию злонамеренного воздействия на самолет.

«С одним двигателем посадить самолет конечно можно, и если бы при возникших проблемах экипаж мог сообщить в диспетчерскую службу аэропорта, откуда он взлетел. И если бы это был пожар двигателя, хотя пожар двигатели в авиации случается очень редко, но на этот случай есть целый ряд мероприятий, включается пожаротушение, теряется тяга, такого падения с пожаром быстрого быть не должно. Это из ряда вон выходящее явление. Именно поэтому сам факт пожара это не причина, а следствие чего-либо, произошедшего на борту. Либо это поражение ракетой, и ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов версию воздействию на самолет – теракт внутри на борту, либо снаружи», — сказал эксперт.

По словам В.Лукашевича, согласно Приложению 13 к конвенции ICAO расследование катастрофы будет вести Иран как страна места события. Но, по его мнению, имеются большие сомнения в способности Ирана провести объективное расследование. «Поведение Ирана говорит о том, что там не все чисто. Хотя бы потому, что к расследованию нужно привлечь страну-разработчика самолета (США) и страну-производителя (тоже США). Как это будет делать Иран в нынешней ситуации — загадка», — отметил он. При этом, подчеркнул эксперт, Украина, как «государство эксплуатанта, может потребовать сохранения всех обломков самолета и вещественных доказательств, но не работать с ними».

«Она может потребовать, чтобы все операции с черными ящиками были только в присутствии представителей Украины, или при наличии третьей стороны – Европы. Но сама позиция Ирана – это отвергание всех версий, кроме технической. На мой взгляд, это преждевременно, что значит там не все гладко. Хотя Иран не имеет право это делать, пока не расшифрованы черные ящики. Тегеран в рамках своих отношений с США поступает преступно, не перекрыв воздушное пространство, что абсолютно недопустимо», — подчеркнул эксперт.

8 января авиалайнер Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», на борту которого находилось около 176 пассажиров и членов экипажа, потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана.