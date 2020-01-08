В Екатеринбурге горит свалка, которую должны были ликвидировать почти 10 лет назад

В МЧС предупредили жителей о мерах безопасности.

Без особой надобности жителям Екатеринбурга выходить на улицу не следует. В МЧС советуют ограничить себя в прогулках и походах по магазинам. Окна и двери закрыть, помещения не проветривать, включить очистители увлажнители воздуха. Такие рекомендации дали в ведомстве из-за запаха гари, который распространился в ряде районов города. Этот запах исходит от тлеющего несанкционированного полигона бытовых отходов на севере Екатеринбурга. Мусорная свалка появилась здесь около 10 лет назад, пишет «Новая газета». Сейчас она простирается на несколько гектаров. Еще в 2011 году природоохранная прокуратура через суд обязала администрацию района ликвидировать свалку, но решение суда так и не было исполнено. Причем возгорания, как отмечает издание, происходят на полигоне регулярно. На этот раз мусор загорелся в середине декабря, тушили несколько дней, тлеют отходы до сих пор. Сегодня из-за отсутствия ветра запах гари усилился. Горожане начали массово жаловаться на головокружение и проблемы с дыханием.

В МЧС сообщили, что продолжаются работы по ликвидации тления. Очаги засыпают снегом, вывозимым с городских улиц.