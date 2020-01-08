Ракеты класса земля-земля были выпущены с иранской территории по двум американским авиабазам в Ираке минувшей ночью

Иранское телевидение утверждает, что погибли 80 человек. Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что все в порядке. При этом он не стал сразу делать официального заявления, ответив, что идет оценка жертв и повреждений.