Дональд Трамп должен выступить с официальным заявлением по поводу иранских атак на базы США в Ираке

Президент США Дональд Трамп в эти минуты, как ожидается, должен сделать заявление по поводу иранских атак на американские базы в Ираке. В ожидании этого выступления, телекомпания CNN со ссылкой на многочисленные источники в вашингтонской администрации сообщила, что американские власти склоняются к тому, что Иран, нанося ракетные удары по объектам в Ираке, сознательно не стремились убить американских граждан. По данным собеседников телекомпании, в Вашингтоне склоняются к тому, что Тегеран хотел направить сигнал, но не нанести максимальный урон американским военным и не вынудить США к новому применению силы.
2020-01-08T19:00:00+03:00
2020-01-08T19:03:03+03:00
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19:00, 08 января 2020
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