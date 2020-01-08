Эскалация напряженности на Ближнем Востоке пока не повлияла на календарь международных соревнований и не нарушила планов представителей спортивных команд.
Московский футбольный клуб Спартак запланировал проведение двух тренировочных сборов в регионе. 13 января команда выходит из отпуска и после медосмотра вылетает в Объединенные Арабские Эмираты, где футболисты будут тренироваться до 24 числа. Второй визит в регион запланирован на начало февраля, когда в Катаре пройдет турнир на Кубок Матч Премьер, в котором помимо Спартака примут участие российские клубы Локомотив и Ростов, а также сербский Партизан. ТАСС со ссылкой на спартаковский клуб сообщает, что пока никакой информации о переносе сборов нет и все идет по плану. Кстати, Спартаку в этом году уже пришлось отменить поездку в США из-за того, что команда не смогла вовремя получить визы. В эти дни в Саудовской Аравии проходит самый знаменитый ралли-рейд Дакар 2020, который в этом году перенесли из Южной Америки на Ближний Восток. Соревнования продолжаются в штатном режиме.
В 2008 году Дакар был отменен по соображениям безопасности после появления угроз со стороны экстремистов.
Эскалация напряженности на Ближнем Востоке пока не повлияла на календарь международных соревнований
Эскалация напряженности на Ближнем Востоке пока не повлияла на календарь международных соревнований и не нарушила планов представителей спортивных команд.