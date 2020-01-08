Эскалация напряженности на Ближнем Востоке пока не повлияла на календарь международных соревнований и не нарушила планов представителей спортивных команд.

Московский футбольный клуб Спартак запланировал проведение двух тренировочных сборов в регионе. 13 января команда выходит из отпуска и после медосмотра вылетает в Объединенные Арабские Эмираты, где футболисты будут тренироваться до 24 числа. Второй визит в регион запланирован на начало февраля, когда в Катаре пройдет турнир на Кубок Матч Премьер, в котором помимо Спартака примут участие российские клубы Локомотив и Ростов, а также сербский Партизан. ТАСС со ссылкой на спартаковский клуб сообщает, что пока никакой информации о переносе сборов нет и все идет по плану. Кстати, Спартаку в этом году уже пришлось отменить поездку в США из-за того, что команда не смогла вовремя получить визы. В эти дни в Саудовской Аравии проходит самый знаменитый ралли-рейд Дакар 2020, который в этом году перенесли из Южной Америки на Ближний Восток. Соревнования продолжаются в штатном режиме.

В 2008 году Дакар был отменен по соображениям безопасности после появления угроз со стороны экстремистов.