Россия и Турция обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, также ее негативными последствиями для Ирака

Москва и Анкара заявили также, что расценивают убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе.
2020-01-08T18:31:00+03:00
2020-01-08T18:31:54+03:00
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18:31, 08 января 2020
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Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…