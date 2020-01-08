В Узбекистане начался суд по новому делу против дочери экс-президента Каримовой, отбывающей наказание в колонии

В Узбекистане начался суд по новому делу против дочери экс-президента Гульнары Каримовой, отбывающей наказание в женской колонии. Ее обвиняют в создании организованной преступной группировки, рейдерстве, вымогательстве, хищении.

Слушания проходят в закрытом режиме. Расследование по делу, которое сейчас рассматривает Ташкентский городской суд, началось летом. Оно касается незаконной покупки Гульнарой Каримовой принадлежащих государству акций двух цементных заводов, которые она впоследствии продала иностранным бизнесменам. Этим, с точки зрения прокуратуры, она нанесла «ущерб интересам республики в особо крупном размере». Он составил более 170 миллионов долларов. Против Каримовой возбуждено еще одно дело о вымогательстве, за то что она, как утверждается, «под угрозой применения насилия» вынуждала бизнесменов передавать их имущество принадлежащим ей компаниям. Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова уже находится в заключении. После ссоры с отцом в 2013 году началось ее уголовное преследование. Каримову приговорили к 5 годам за хищения, вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Потом она получила еще 10 лет, их заменили на 5 лет с разрешением отбывать наказание дома, но из-за нарушения условий, Каримову перевели в колонию.

До начала уголовного преследования Каримова занималась бизнесом, работала на высоких дипломатических должностях и считалась одной из самых влиятельных лиц в Узбекистане.