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18:25, 08 января 2020

Экс-глава «Ниссана» Гон, бежавший из Японии, раскритиковал власти Японии за жестокое обращение и нарушение прав

Бывший глава «Ниссана» Карлос Гон, бежавший из Японии, раскритиковал японские власти за жестокое обращение и нарушение прав человека. Гон впервые после бегства появился на публике на пресс-конференции в Бейруте. Он утверждает, что допросы продолжались по 8 часов без адвокатов, кроме того, прокуратура Токио угрожала преследованием его семьи, если он не подпишет признание. Гон заявил, что причиной его первоначального ареста в Японии стало подозрение в сокрытии выплат, которые никогда не получал. Он считает, что официальные японские власти участвовали в сговоре, который привел к его аресту.
ПЛЕНКА-ГОН
Гон также утверждает, что «Ниссан» потратил 200 миллионов долларов на то, чтобы очернить его доброе имя.
Гон отказался рассказать подробности своего бегства из Японии, хотя именно это интересовало журналистов больше всего.



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