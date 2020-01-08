Некоторые западные СМИ расценивают запуск Турецкого потока как исключительно положительное достижение

Некоторые западные СМИ, несмотря на всестороннюю критику в адрес России, расценивают запуск Турецкого потока как исключительно положительное достижение, сопоставляя полученный результат и изначальные цели строительства газопровода, которые преследовали его участники.

После аннексии Крыма в 2014-м Владимир Путин, главный инициатор строительства Турецкого потока, был вынужден внести изменения в карту газового экспорта. Тогда Украина стала для него не просто неудобным партнером, а противником, и поэтому экспорт газа в Европу в обход Киева стал для российского президента геополитической необходимостью. Европа с тех пор тоже начала проявлять больше беспокойства по поводу возрастающей зависимости от экспорта российского природного газа, который Москва могла использовать для своего политического давления. Хотя Путин изначально не хотел этого и делал все возможное, чтобы каналы поставок прошли в обход Украины, российская экспортная схема оказалась в результате на удивление сбалансированной, — считает эксперт агентства Блумберг. – Она связывает Россию с Китаем, Турцией, а также с южной, северной и восточной Европой. Все эти рынки сегодня являются конкурентными , особенно в Европе, на фоне жестких мер Брюсселя против предпринятых ранее Газпромом попыток монопольно устанавливать цены. Более того, на Украине появились сообщения, что Москва может возобновить прямые поставки газа для собственных нужд Киева.

По подсчетам аналитиков, до 2040 года на Россию будет приходиться примерно треть газовых поставок в страны Евросоюза. Эта торговля будет гораздо более диверсифицированной, чем это предполагалось изначально, а менее жесткие правительства после Путина смогут использовать это как основу для установления добрососедских отношений, а не как инструмент (геополитического) давления, отмечает Блумберг.

Наблюдатели в Турции обращают внимание на то, что благодаря Турецкому потоку, запланированному в этом году пересмотру контрактных цен на импорт российских энергоносителей и ведущимся в Восточном Средиземноморье поисковым работам, Анкара в ближайшие годы может стать энергетическим центром Евразии.