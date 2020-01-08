США придержали работу над заявлением Совбеза ООН с осуждением атаки на свое посольство до ракетного удар – Захарова

США придержали работу над заявлением Совета Безопасности ООН с осуждением атаки на американское посольство в Багдаде 31 декабря до ракетного удара по аэропорту Багдада, в результате которого был убит генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Очень интересный момент. После того как было совершено нападение и агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было бы сразу принять заявление с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом до того момента, пока ими не был нанесен ракетный удар по аэропорту Багдада», — сказала она.

Ранее постпредство США при ООН обвинило Россию и Китай в блокировании заявления по совершенной 31 января атаке на американское посольство в Ираке и «подрыве доверия к Совету Безопасности».

В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, Москва и Китай заблокировали заявление СБ ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани.