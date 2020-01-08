Захарова: ситуация на Ближнем востоке очередной виток напряженности, спровоцированныйполитикой западных стран и США

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала обострение ситуации на Ближнем востоке «очередным витком напряженности, спровоцированным политикой западных стран и США». Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы»

«Мы наблюдаем именно то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали – это эскалация ситуации. Является ли это чем-то новым в регионе? Нет. Но сейчас очередной виток напряженности, который очевидно спровоцирован политикой (здесь нужно говорить не о последних неделях — это месяцы), которую проводили западные страны, прежде всего США. Очень странной недальновидной политикой», — сказала М.Захарова.

При этом она затруднилась назвать событие, которое послужило точкой отсчета эскалации. «Я думаю, что это просто критическая масса, которая привела к очередному витку напряженности», — уточнила М.Захарова.

По ее мнению, только следование нормам международного права и диалог на площадке Совета Безопасности ООН помогут урегулировать ситуацию. «Здесь важно начать настоящий анализ целеполагания и методов работы внешних игроков в регионе. Надо задать вопрос: мы действуем в лоне международного права и уважаем суверенитет или действуем, не ведая брода? Вот с этого, в первую очередь, нужно начать разбор полетов. Если мы говорим об уважении суверенитета, а без него никакой демократии не может быть в принципе, если мы говорим о праве, как внутреннем, так и международном; надо разобраться с вопросом, что американские контингенты делают на территории целого ряда ближневосточных государств», — считает М.Захарова.

Она подчеркнула, что «ни разу не слышала о расположении в районе США баз государств, представляющих Ближневосточный регион, или про оккупацию ближневосточными государствами каких-либо сопредельных с США государств». «У меня такой информации нет. Мы говорим об этом на протяжении многих лет, в том числе в ООН. Хочется задать вопрос относительно стратегии и тактики нахождения вооруженных сил одного государства на территории суверенных государств совершенно другого региона. Именно эти шаги не ведут к выходу из такой очень сложной ситуации», — отметила М.Захарова.

Она добавила, что ракетные удары Ирана по военным объектам с американским присутствием в Ираке являются следствием действий Вашингтона в обход существующей международно-правовой системы. «Все это происходит потому, что международно-правовая основа, которая подразумевает наличие специализированных институтов — это ООН и все соответствующие организации, это устав ООН, вся база резолюций и решений СБ, вот именно из этой всей системы Вашингтон себя исключил, назвав себя исключительным», — заявила М.Захарова.

С ее точки зрения, такой подход не приведет к решению проблемы. «Если мы говорим о том, что любая цель, заявленная мировыми грандами, оправдывает любые средства, то это совершенно другой разговор. Тогда все остальное не имеет смысла. Наверное, очень неприятно делать работу над ошибками, но на кону уже не только судьба региона, а судьба мира», — заключила М.Захарова.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после налета американской авиации на аэропорт Багдада, в результате которого 3 января был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены несколько десятков баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. По информации иранских СМИ, атака стала местью за смерть Сулеймани.