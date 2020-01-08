Корпус стражей исламской революции: Иран угрожает ударами по Хайфе, если Израиль окажет помощь США для атаки на Иран

Иран пригрозил нанести удары по Хайфе, если Израиль окажет помощь США для атаки на Иран, — предупредил «Корпус стражей исламской революции». Любой, кто попытается напасть на Израиль, получит сокрушительный ответ, — заявил на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В Израиле в целях безопасности открыты бомбоубежища. Впрочем, израильские военные постоянно находятся в полной боеготовности.

В случае начала открытых боевых действий между Ираном и США может пострадать Турция. Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня. Анкара не хочет, чтобы регион превратился в зону военных действий, — заявил президент Эрдоган.

Ситуацию на Ближнем Востоке можно назвать эскалацией напряженности, но это не стало неожиданным, — сказала в эфире «Эха» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Эскалация конфликта между США и Ираном началась задолго до убийства Касема Сулеймани и инициатором конфликта был Иран, — сказал в эфире «Эха» руководитель центра «Европа – Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин.

По словам Шумилина, ликвидация Сулеймани стала не только ответом на нападение на американское посольство, но и результатом долгой охоты на этого генерала.