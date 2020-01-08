В нынешней ситуации не стоит ожидать, что конфликт сойдет на нет, — уверена арабист Елена Супонина.

По мнению Супониной, Вашингтон не учитывает специфику Ближнего Востока, принимая важные решения.

Дональд Трамп допустил серьезную политическую ошибку, дав санкцию на операцию по устранению генерала Сулеймани, — считает сенатор Владимир Джабаров.

По словам Джабарова, помочь урегулировать конфликт может диалог на площадке ООН.

Ни Иран, ни Соединенные Штаты не начнут полномасштабную войну, — считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

В самом Тегеране сейчас сохраняется относительное спокойствие, — сообщает корреспондент ТАСС в Иране Никита Смагин.