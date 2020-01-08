Две военные базы США в Ираке были атакованы сегодня ночью Ираном

Ракетному обстрелу подверглись аэропорт Эрбиль и американская база Айн аль-Асад. Согласно данным Пентагона, по ним были выпущены 15 ракет. Иранский министр обороны Амир Хатами пояснил, что для удара по военным объектам США в Ираке. были задействованы снаряды малой дальности. Случившееся власти Исламской республики называют «законной самообороной» — при этом они настаивают, что не стремятся к эскалации ситуации на Ближнем Востоке или к войне. В Корпусе стражей исламской революции, тем временем, утверждают, что жертвами авиаудара стали 80 человек. Также, по словам его представителей, были разрушены более сотни инфраструктурных объекта на территории американских баз. Удары по ним в КСИР также называют «местью» за смерть генерала Касема Сулеймани, — по крайней мере, с таким заявлением выступил представитель Корпуса Рамезан Шариф.

В Пентагоне, впрочем, о погибших или раненых в результате авиаудара не сообщали. А телеканал CNN со ссылкой на источники передает, что в той части баз США в Ираке, куда пришелся обстрел, американских военнослужащих не было. В Багдаде также не говорили о потерях среди своих военнослужащих, несмотря на ранние сообщения ряда европейских СМИ. А премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди и вовсе сообщил, что Тегеран предупредил Багдад об ударах по американским военным объектам. В результате, по данным источников, Ирак успел предупредить США, какие именно цели будут подвергнуты атаке.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, тем временем, назвал удар по американским базам в Ираке «пощечиной». Но с убийством Сулеймани, по его словам, это не сравнится.

Министр обороны США Марк Эспер, в свою очередь, сообщил о приведении американских военных в повышенную боеготовность. Впрочем, по его словам, Вашингтон не хочет войны.

Президент США Дональд Трамп же отреагировал на произошедшее сдержанно. Он назвал ситуацию «нормальной» и пообещал выступить с заявлением. Как ожидается, оно состоится в ближайшие часы.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло в конце прошлой недели, когда в результате американской спецоперации был убит иранский генерал Сулеймани.