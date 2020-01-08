После авиакатастрофы под Тегераном москвичи несут цветы к посольствам Ирана и Украины

Цветы у посольства Украины в центре города нельзя назвать полноценным мемориалом. В Леонтьевском переулке днем лежали три букета. Один большой – красные розы, и два поменьше, — розовые, перевязанные одинаковыми черными лентами. Причем они лежали не у самого диппредставительства, а через дорогу, поскольку тротуар рядом со зданием последние несколько лет заставлен железными перегородками.

У посольства Ирана другая картина. На Покровском бульваре поставили десятки букетов, в основном красные гвоздики и розы, но это не относится к сегодняшней трагедии. Мемориал появился в минувшее воскресенье по случаю гибели генерала Касема Сулеймани. На подоконнике диппредставительства иранские студенты положили его фотографии, зажгли свечи, и оставили несколько записок. Полицейский, который охраняет посольство, сказал мне, что за сегодняшний день положить цветы пришел только один человек.

Какого-либо значительного усиления охраны у посольств также сегодня не наблюдалось.