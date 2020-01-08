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18:01, 08 января 2020

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» обнародовала список погибших в результате катастрофы «Боинга» в Иране

Самолет разбился сегодня вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

В списке погибших пассажиров лайнера оказалось 167 человек. Среди них 82 гражданина Ирана, 63 канадца, а также десять подданных Швеции, четыре гражданина Афганистана, по трое – Великобритании и Германии, а также двое украинцев. Кроме того, жертвами катастрофы стал украинский экипаж «Боинга» — трое пилотов и шестеро бортпроводников.
Лайнер, совершавший рейс из Тегерана в Киев, перестал выходить на связь через две минуты после взлета и упал недалеко от аэропорта Хомейни. Оба «черных ящика» самолета уже были найдены, но иранская сторона заявила, что не станет передавать их авиакомпании «Боинг». Расшифровка данных будет проведена в Иране уполномоченными организациями, заявил начальник департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар. По версии Тегерана, катастрофа произошла из-за проблем с двигателем самолета, но иорданское издание Al-Hadath сообщило, что его могли случайно сбить ракетой в ходе атаки на американские базы в Ираке.
Лайнер был выпущен в 2016 году и куплен новым у производителя. Последнее техническое обслуживание, по данным перевозчика, он прошел всего два дня назад. Между тем, «Международные авиалинии Украины» приняли решение о приостановке авиасообщения с Ираном. Об этом рассказал президент компании Евгений Дихне.

После катастрофы ряд крупных авиакомпаний заявили о прекращении полетов над Ираном и Ираком. В их числе оказались Air France, Lufthansa, сингапурские, малайзийские и китайские авиалинии, а также ряд других. Росавиация также рекомендовала российским перевозчикам не использовать воздушное пространство региона.

Некоторые российские авиакомпании уже подготовили новые маршруты в облет Ирана и Ирака. Версия о том, что украинский самолет упал из-за возгорания двигателя выглядит неубедительно, — такое мнение высказал заслуженный пилот России Юрий Сытник. Даже в случае возгорания двигателя у пилотов есть четкие инструкции, — рассказал заслуженный военный летчик Владимир Попов. Попов добавил, что «Боинг-737» – один из самых массовых и надежных пассажирских самолетов. Кстати, корпорация «Боинг» заявила, что находится в контакте с украинской авиакомпанией и готова оказать необходимую помощь. Прежде, чем выдвигать версии крушения, нужно изучить данные «черных ящиков», — сказал «Эху» военный обозреватель Александр Гольц. Иранские власти объявили, что расшифровка данных бортовых самописцев будет проходить в Иране. Представители украинской стороны и представителя смогут при этом присутствовать.



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