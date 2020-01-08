В Стамбуле состоялась церемония открытия газопровода «Турецкий поток»

Президенты России, Турции и Сербии Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич, а также премьер Болгарии Бойко Борисов символический вентиль. Газопровод напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Он позволит поставлять в регион до 31,5 миллиарда куб. м природного газа в год.