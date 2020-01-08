Посольство Украины в Иране отредактировало сообщение о крушении самолета в Тегеране

Из него убрали слова об исключении версии теракта. Обновленный текст опубликован на сайте ведомства. Ранее в сообщении говорилось, что, по предварительным данным, катастрофа произошла по техническим причинам, а версия теракта исключена. Теперь указывается, что причины авиакатастрофы выясняет комиссия, а любые другие заявления не носят официального характера.
2020-01-08T17:31:00+03:00
2020-01-08T17:31:22+03:00
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17:31, 08 января 2020
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