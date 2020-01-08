Дело о нарушениях в колонии, где у члена так называемой банды Цапков Цеповяза были особые привилегии, передадут в суд

Дело о нарушениях в колонии, где у члена так называемой банды Цапков Вячеслава Цеповяза были особые привилегии, передадут в суд. В Следственном комитете сообщили о завершении расследования.

Фотографии с застольем Вячеслава Цеповяза в амурской колонии год назад облетели интернет. На них он ест крабов, красную икру, жарит шашлыки. После скандала началось расследование в отношении теперь уже бывших руководителей исправительного учреждения, которые все это допустили. Теперь, как сообщают в СК, дело о превышении должностных полномочий начальником колонии и его заместителем будет передано в суд. Ведомство выяснило, что они на территории учреждения незаконно организовали пасеки, птичники, автосервисы и сувенирные цеха. Трудоустраивали туда родственников и знакомых заключенных, что, цитата, «позволило необоснованно создать вольготные условия пребывания ряду осужденных, несмотря на строгий режим учреждения». Осужденные, в том числе Цеповяз, под предлогом участия в общественной жизни колонии были переведены на облегченные условия отбывания наказания. Некоторые могли пользоваться телефонами и другими благами, за соблюдением ими распорядка дня не следили. Расследование в отношении других должностных лиц продолжается.

Вячеслав Цеповяз — член банды Цапков, действовавшей в Ростовской области. На ее счету множество преступлений, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в станице Кущевской.