Апелляционный суд Вильнюса рассмотрит больше 60 жалоб по так называемому «делу 13 января»

Речь идет о событиях 1991 года, когда в столице Литвы произошли столкновения между советскими военными и сторонниками независимости республики.

На приговор по громкому делу, вынесенный в марте прошлого года, поступила 61 жалоба. Все они направлены в Апелляционный суд Литвы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Вильнюсского окружного суда. Решение обжаловали все стороны – сами осужденные, прокуроры и даже пострадавшие. Слушания начнутся 26 марта.

Обвинения по делу о событиях в Вильнюсе были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины, но большинство из них получили заочные приговоры, поскольку находятся за пределами Литвы. Непосредственно перед судом предстали лишь двое российских граждан. Геннадий Иванов и Юрий Мель – оба в прошлом военные – были приговорены к четырем и семи годам лишения свободы соответственно.

По версии литовской прокуратуры, в январе 1991-го года тогдашний глава Минобороны СССР Дмитрий Язов попытался захватить власть в Литве, чтобы вернуть страну в состав Советского Союза. В Вильнюс направили советских десантников, которые попытались захватить стратегические объекты. В результате столкновений между военными и сторонниками независимости Литвы погибли 14 человек, сотни получили ранения.

Российский Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Генпрокуратуры и суда Литвы. Их заподозрили в незаконном привлечение к уголовной ответственности российских граждан.