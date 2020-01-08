В МИД РФ недоумевают, почему США отказались выдать визу главе МИД Ирана

В Министерстве иностранных дел РФ недоумевают, почему США отказались выдать визу главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался выступить на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 9 января. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американские власти не выдали визу главе МИД Ирана совершенно непонятно, на каком основании — видимо, выжимая официального представителя ведомства с площадки, где и должен произойти разбор нынешней ситуации, где стороны должны обсудить возможности деэсклации. На каком основании представителя суверенного государства, члена ООН не пустили в Совет Безопасности? Это удивительно», — сказала М.Захарова.