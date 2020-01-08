МИД РФ выясняет точное количество россиян на Ближнем Востоке – Захарова

В Министерстве иностранных дел РФ выясняют точное количество россиян, находящихся на территории Ближнего Востока. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это сейчас самый главный вопрос. Было поручение председателя правительства РФ об обеспечении безопасности россиян с учетом развития разных ситуаций на Ближнем Востоке. Мы примерно знаем цифры. Сейчас посольства занимаются уточнением количества россиян. Есть люди, которые стоят на консульском учете, есть, которые не стоят, но при этом либо посещают, либо работают в этих странах», — сказала она.

Как уточнила М.Захарова, сейчас рассматривается поручение Медведева оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий. «Что касается глобальных рекомендаций, они будут вырабатываться на межведомственной основе, это не только МИД», — подчеркнула она.