Власти Ирана известили Ирак об ударе по военным объектам США в этой стране лишь после полуночи 8 января

Об этом сообщает агентство Al Arabiya. По данным CNN, удары в иракских провинциях Анбар и Эрбиль были нанесены около 2 часов ночи по местному времени. В Тегнеране сообщили, что удары будут вот-вот нанесены или уже наносятся, однако конкретные цели не раскрыли. Комментируя ситуацию, глава правительства Ирака Адиль Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире. Премьер-министр отметил, что его страна выступает против любого нарушения своего суверенитета и призывает все стороны конфликта придерживаться международных соглашений.

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что удары по американским военным объектам в Ираке стали ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате авиаудара США возле международного аэропорта Багдада.