Расшифровка данных с черных ящиков разбившегося в Тегеране украинского Боинга будет проходить в Иране

Представители украинской стороны и производителя смогут присутствовать при этой работе. Об этом сообщили в департаменте реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации страны. Ранее стало известно, что Тегеран не планирует передавать самописцы компании Boeing или американской стороне. Боинг 737 украинской авиакомпании потерпел катастрофу после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Оба черных ящика уже найдены.
2020-01-08T17:01:00+03:00
2020-01-08T17:08:18+03:00
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17:01, 08 января 2020
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