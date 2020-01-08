Суд Вильнюса направил материалы дела о январских событиях 1991 года в Апелляционный суд Литвы

Вынесенный в марте 2019 года приговор обжаловали как те, кто проходил по делу в качестве пострадавших, так и осужденные, адвокаты и прокуроры. Всего была получена 61 апелляция. Слушания планируется начать 26 марта.

В январе 1991 года во время политического двоевластия в уличных стычках в Вильнюсе сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе Советского Союза, погибли 14 человек. Литовская сторона обвинила в гибели людей советских военных и политическое руководство СССР. Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против

человечности были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Реально на скамье подсудимых оказались всего двое. Остальных Литва судила заочно. Суд назначил им от 4 до 14 лет лишения свободы.