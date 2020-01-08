В Омске детям подарили сладости с портретом Владимира Путина

Конфеты «Президент» омичи обнаружили в новогоднем детском подарке. Фотографию опубликовал пользователь соцсети «ВКонтакте». Автор добавил, что есть конфеты опасается. В состав продукта входят водка и перец чили. На сайте компании производителя из Санкт-Петербурга говорится, что в лакомстве отражены определяющие черты главы государства: «самообладание, спокойствие и харизматичность выражены тёплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие – в раскрывающейся остроте перца чили».
2020-01-08T16:33:00+03:00
2020-01-08T16:33:32+03:00
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16:33, 08 января 2020
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